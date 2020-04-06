У Зеленского ответили, почему так быстро сняли министров Уманского и Емца

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Отставка министров финансов и здравоохранения оказалась очень быстрой. Лидер партии «Слуга народа», первый замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко прокомментировал перестановку РБК-Украина.
По мнению Корниенко, то, что критически важные в условиях кризиса министры финансов и здравоохранения находились на должностях меньше месяца, не свидетельствует о хаосе.
«Это свидетельствует о быстрой реакции на ошибочные кадровые решения, которые мы допускаем», — заявил Корниенко.
Он также прокомментировал назначение правительства без экономического блока.
«Что касается экономического блока, это больше свидетельствует о том, что решили более тщательно подойти к экономике в этот раз, ведь мы беседовали с разными людьми», — сказал Корниенко.
Ранее сообщалось, что Емец назвал, кто виноват в его отставке.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!