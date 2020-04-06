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Политика

У Зеленского ответили, почему так быстро сняли министров Уманского и Емца

12:34 6 апреля 2020 26
Александр Корниенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Отставка министров финансов и здравоохранения оказалась очень быстрой. Лидер партии «Слуга народа», первый замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко прокомментировал перестановку РБК-Украина.

По мнению Корниенко, то, что критически важные в условиях кризиса министры финансов и здравоохранения находились на должностях меньше месяца, не свидетельствует о хаосе.

«Это свидетельствует о быстрой реакции на ошибочные кадровые решения, которые мы допускаем», — заявил Корниенко.

Он также прокомментировал назначение правительства без экономического блока.

«Что касается экономического блока, это больше свидетельствует о том, что решили более тщательно подойти к экономике в этот раз, ведь мы беседовали с разными людьми», — сказал Корниенко.

Ранее сообщалось, что Емец назвал, кто виноват в его отставке.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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