"Как не стыдно": Шатунов резко высказался о бывшем коллеге Разине

Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин, поскандаливший со Львом Лещенко, своими высказываниями доводит до истерик многих коллег. Затянулся конфликт и судебные разбирательства с бывшим коллегой по группе «Ласковый май», исполнителем Юрием Шатуновым. Якобы Разин сейчас гастролирует и поет «голосом» Шатунова, используя его фонограмму. Суды по этому поводу длятся в Сочи, куда обратился сам Разин. Юрий считает поведение «поющего администратора» постыдным.

«У меня один вопрос, „как не стыдно“? Это равносильно, если бы я взял понравившуюся мне песню любого исполнителя, а лучше исполнительницы (смеется), потому что голос у меня высокий, и спокойно с чужой песней ездил по стране, исполняя ее. Я считаю, это полный абсурд. Если ты поешь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит. Это мой голос, моя музыкальная фонограмма. С его стороны это выглядит полным безобразием», — сказал Шатунов изданию КП.

Он также рассказал, что намерен защищать свои права в суде.

«Я везде официально заявил об этом, мол, этот господин, или поющий администратор, исполняет песни с моим вокалом и музыкальным сопровождением. Рано или поздно это все разрешится не в лучшую для него сторону. Сейчас мы судимся. Причем получилось так, что это он на меня подал в суд в Сочи, в Москве. Я по сути сейчас только защищаюсь», — заявил Шатунов.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что устала от оскорблений Разина и вместе с другими коллегами готовит против него иск. Также семья больной раком Анастасии Заворотнюк обвинила его в распространении неправдивой информации об актрисе.

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