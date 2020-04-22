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Никто в больнице о ней не слышал: новые тайны болезни Заворотнюк
Справка с диагнозом российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которую слили в сеть, поддельная.
Об этом заявила официальный представитель актрисы Марина Потапова «Московскому комсомольцу».
Журналистов издания заинтересовало, почему документ о болезни актрисы не имеет номера, подписи главного врача, а гербовая печать на справке размыта. Потапова подтвердила, что это фейк.
О том, что справку подделали, заявили и в регистратуре «Центральной клинической больнице с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, где Заворотнюк, якобы, проходила лечение.
«Если бы Заворотнюк находилась у нас в онкологическом отделении, да еще с 2019 года, то все бы об этом знали. У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для „привилегированных“, но все равно слухи распространяются. Но о Заворотнюк никто не знает и не слышал», — отметили в больнице.
Напомним, ранее также появилась информация, что Петр Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы оплатить лечение жены.
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