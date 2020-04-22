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Политика

Замом Ермака назначили военного разведчика

20:28 22 апреля 2020 117
Роман Машовец
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Заместителем главы Офиса президента Украины по вопросам обороны назначен военный эксперт, стоявший у истоков создания Сил специальных операций, Роман Машовец. Об этом Офис сообщил в Telegram.

Также указ Владимира Зеленского обнародован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил с должности замглавы Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Ранее о вероятности такого назначения сообщили источники «Украинской правды». При этом они также не исключили вероятности отставки главы Офиса Андрея Ермака, назначенного на должность только в феврале 2020 года.

Очевидно, чтобы предупредить негативный для себя сценарий, Ермак активизировал свою деятельность. В частности, он сформировал межведомственную группу для противодействия коррупционным схемам на таможне и в налоговой службе, в состав которой войдут представители разных правоохранительных структур. Координатором этой группы стал экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

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