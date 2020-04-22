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После карантина не спрашивайте, почему из Украины уедут миллионы, — Евгений Черняк

В среду, 22 апреля, на заседании Кабинета министров было принято решение о продлении карантина до 11 мая.. На своей странице в Facebook популярный блогер и бизнесмен Евгений Черняк написал пост, в котором прокомментировал продление карантина, политику Зеленского и кризис в Украине.

«Это значит „Макдональдс“ может продавать кофе, а местная кофейня, у которой нет спонсоров и которая кормит семью не может», — пишет Евгений Черняк. — Это значит, рынкам на свежем воздухе работать нельзя, а большим магазинам можно и нужно.

Это значит мерять температуру на въезде в Киев, создавая огромные пробки, до обеда, но потом отменять решения, удивляясь собственной тупости.

Это значит бесконечно рассказывать, что всё из-за карантина и потом разберёмся со всем.

Это значит слышать в телевизоре про дополнительных 16 миллиардов на медицину, а в больницах видеть полное отсутствие защиты для врачей.

Это значит бесконечно быть с другой стороны баррикад от тупых, абсолютно тупых реформаторов.

Это значит на них всех потратят 5 миллиардов гривен в год.

Цифра реальная.

5. Миллиардов. В год.

Вдумайтесь в эту цифру!

Это значит иметь Академию наук и академию Аграрных наук с заложенными на них 6,5 миллиарда гривен в год.

Вдумайтесь в эти цифры.

Вы давно слышали хоть о одном открытии этих академий и их академиков за 6,5 миллиарда в год?

В стране, где большинство считает каждую копейку.

Это значит, все продолжится и после карантина, потому что планируют минус 3,9% падения экономики, но карантин продлевают.

Ну готовы, да, но почему кому-то можно, а кому-то нет, и как составляются эти списки, кто-то пояснит или все, как всегда, будут отвлекать назначением Саакашвили главным по реформам, а потом начнут переименовывать улицы, чтобы еще немного отвлечь внимание от главного?

Неужели первый не читает Фейсбук и почему он верит тем, кто рядом больше, чем совершенно логичным вопросам из соцсети?

Тут полно правильных экономистов, бизнесменов, аналитиков, которые задают одни и те же вопросы!

Вижу пока только то, что если сели не в тот поезд, то рано или поздно приедем не туда.

Даже если зашторим шторы и будем фантазировать о правильном движении…

Меня достала бесконечная борьба против этого маразма.

Всегда из полного списка выбирается худшее решение.

Запишите себе 10 решений и зафиксируйте прогноз:

В Украине ВСЕГДА выбирают худшее решение.

В любом вопросе.

После карантина не спрашивайте, почему уедут миллионы.

Не спрашивайте, почему не инвестирует никто, а выводят все деньги в нормальные юрисдикции.

Не спрашивайте вообще ни о чем, потому что ответы очевидны.

Для всех, кроме вас.

Я очень ждал, что появится герой, хоть в этот раз, который, глядя прямо в глаза, скажет: мне вам нечего предложить, кроме тяжелого труда, но я буду трудиться рядом с вами.

Мне не важно, кто на каком языке любит эту страну, важна эффективность.

Не будет ни одного непонятного решения.

И я заставлю вас поверить в то, что вы можете творить чудеса.

И я выполню все свои обещания.

И у нас получится вместе.

Но — нет.

Набор невнятных сообщений, полное отсутствие логики, случайные люди в кабинетах и парламенте.

Что делать?

Продолжать помогать кому возможно и как возможно.

Сделать внутри своей компании все, чтобы от них отличаться, это в наших силах.

И готовить запасной аэродром.

Мы несем ответственность за своих близких и за своих людей.

И никто с нас эту ответственность не снимал.

И не снимет.

Пост без политики.

Пост об ответственности.

И пост о будущем, которого нет", — написал на своей странице в Facebook Евгений Черняк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бизнесмен Алексей Давиденко указал на несправедливость карантинных запретов, которые ударили по малому бизнесу, но практически не коснулись крупных сетей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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