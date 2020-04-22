Политика

Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания избрал своим новым председателем Ольгу Герасимьюк, которая исполняла обязанности главы Совета с 2019 года, когда ушел в отставку Юрий Артеменко.

Первым заместителем главы совета стал Валентин Коваль, заместителем — Олег Черныш, ответственным секретарем — Юрий Зиневич.

Ольга Герасимьюк получила известность как журналист, автор и ведущая телеканала «1+1», дважды избиралась в Верховную Раду от блока «Наша Украина».

Напомним, Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий — пять лет со дня назначения.

Напомним, одними из последних решений Национального совета, которые поддержала Герасимьюк, стало применение штрафных санкций к телеканалам News One, «112 Украина» и Zik, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, а также к телеканалу «Наш"/ООО «Наша Прага» за трансляцию интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в октябре-ноябре 2019 года.



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