- 18:36 Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом
- 18:29 Украинский телеканал оштрафовали на 100 тысяч гривен за скандальное интервью с Азаровым
- 18:29 «Барселона» – «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании
- 18:19 По распоряжению Пушилина в ОРДО стали задерживать людей с паспортами Украины: что происходит
- 18:18 Доллар за сутки подорожал сразу на 28 копеек
- 18:14 «Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности
- 17:57 «Барселона» – «Атлетико»: онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании
- 17:53 Смертельная авария с автобусом под Никополем: момент столкновения попал на видео
- 17:50 Ломаченко влип в скандал из-за пропаганды «русского мира»: что произошло
- 17:37 В России горит нефтеперерабатывающий завод: первая информация и видео с места ЧП
- 17:35 Жесткие условия Версальского договора стали одной из причин роста популярности Гитлера в Германии
- 17:34 Меган Маркл сравнили с Путиным
Украинский телеканал оштрафовали на 100 тысяч гривен за скандальное интервью с Азаровым
Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания оштрафовал телеканал «Наш"/ООО «Наша Прага» на 105,625 тысяч гривен за трансляцию интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в октябре-ноябре 2019 года. Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение члены Нацсовета приняли на заседании в четверг, 9 января.
Штраф соответствует 25% суммы лицензионного сбора телеканала.
По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, высказывания экс-премьера в интервью являются искажением информации, преднамеренной подменой понятий, а также распространением необъективной информации.
Кроме уплаты штрафы, телеканал обязан в месячный срок привести свою деятельность к требованиям законодательства.
Также на заседании 9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Прямий». Как заявила на заседании член Нацсовета Ольга Герасимьюк, поводом стало заявление о недопустимости действий и слов телеведущего Сергея Пояркова о действующем президенте Владимире Зеленском.
Напомним, в 2019 году Нацсовет применил санкции к телеканалу «112 Украина» — его лишили возможности для цифрового вещания. Впоследствии Окружной административный суд Киева стал на сторону Совета и отклонил апелляцию на его решение.
Также в 2019 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко за якобы допущенные им нарушения при купле-продаже телеканала «Прямий».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...