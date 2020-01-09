Украина

Украинский телеканал оштрафовали на 100 тысяч гривен за скандальное интервью с Азаровым

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания оштрафовал телеканал «Наш"/ООО «Наша Прага» на 105,625 тысяч гривен за трансляцию интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в октябре-ноябре 2019 года. Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение члены Нацсовета приняли на заседании в четверг, 9 января.

Штраф соответствует 25% суммы лицензионного сбора телеканала.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, высказывания экс-премьера в интервью являются искажением информации, преднамеренной подменой понятий, а также распространением необъективной информации.

Кроме уплаты штрафы, телеканал обязан в месячный срок привести свою деятельность к требованиям законодательства.

Также на заседании 9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Прямий». Как заявила на заседании член Нацсовета Ольга Герасимьюк, поводом стало заявление о недопустимости действий и слов телеведущего Сергея Пояркова о действующем президенте Владимире Зеленском.

Напомним, в 2019 году Нацсовет применил санкции к телеканалу «112 Украина» — его лишили возможности для цифрового вещания. Впоследствии Окружной административный суд Киева стал на сторону Совета и отклонил апелляцию на его решение.

Также в 2019 году Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко за якобы допущенные им нарушения при купле-продаже телеканала «Прямий».

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