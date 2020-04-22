«Новая почта» дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение

Украина

Ежедневно в больницы попадает множество детей. Сейчас, когда действуют карантинные ограничения на посещение маленьких пациентов родителями и родными, им особенно сложно. «Новая почта» решила улучшить больничный досуг детей и делает им приятные сюрпризы. В ближайшее время в детские отделения региональных больниц передадут более миллиона раскрасок с карандашами, браслеты, наклейки и сказочные маски.

«Мы очень хотим вдохновить детей, проходящих стационарное лечение от различных заболеваний, на скорейшее выздоровление. Мы стремимся отвлечь их внимание от серых больничных будней и вернуть на их лица улыбки. Хорошее настроение — всегда лучшее лекарство! Очень надеемся, что наши подарки будут способствовать скорейшему выздоровлению», — поделилась соучредитель «Новой почты» Инна Поперешнюк.

Ознакомиться с полным перечнем больниц, которые получат подарки от «Новой почты», можно на странице компании в социальной сети Facebook.



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