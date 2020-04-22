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В Одессе вырыты сотни могил для будущих жертв COVID-19: в сети запустили новый коронавирусный фейк (видео)
В среду, 22 апреля, в СМИ появилась новость о том, что в Одессе усердно готовятся к захоронению умерших в результате коронавирусной инфекции. В подтверждение достоверности информации даже выложили в сеть видео с якобы сотнями (!) свежевырытых могил на Западном кладбище, которое является крупнейшим в Европе и располагается на площади более 200 гектаров.
Пользователи соцсетей утверждают, что на Западном кладбище дополнительно вырыты 600 могил и подготовлены они как резервные на случай массовых смертей от коронавируса.
Между тем, по словам руководителя пресс-службы Одесского горсовета Натальи Мальцевой, новость о 600 вырытых могилах не соответствует действительности.
«В Одессе ежедневно умирает в среднем порядка 40 человек. Потому и имеются резервные могилы, их теперь готовят раз в неделю с помощью спецтехники», — сказала Мальцева.
В то же время местные жители утверждают, что действительно видели на Западном кладбище очень большое количество недавно вырытых могил. В администрации кладбища от каких-либо комментариев по этому поводу отказываются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о порядке захоронения жертв COVID-19. Тела умерших людей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, будут помещать в герметичный мешок, а только потом в гроб.
В мэрии Одессы подчеркнули: «Присутствовать на похоронах может только 1 человек на 10 квадратных метрах, причем на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Сотрудники компаний, которые осуществляют ритуальные услуги, должны вести учет присутствующих».
Пока в Одесской области известно о двух жертвах эпидемии. Оба случая смерти заболевших зафиксированы в городе Подольске: 60-летний врач семейной медицины и 60-летняя женщина, которую обнаружили в бессознательном состоянии и не успели довезти на «скорой» до больницы.
Напомним, в Одессе и области на период действия карантина закрыты для посещений все кладбища, поминальные мероприятия перенесены с 27 апреля на 6 июня.
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В Одессе вырыты сотни могил для будущих жертв COVID-19: в сети запустили новый коронавирусный фейк (видео)
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