Украина

Контроль над границей, новые списки для обмена и статус ОРДЛО: о чем говорили на заседании ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 22 апреля провела новое заседание в формате видеоконференции. Напомним, президент Зеленский не исключил возможность отказа от «минского формата» в случае его неэффективности.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы для наработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. В ее состав войдут представители пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредники ОБСЕ.

Кроме того, Киев вновь выступил за разведение сил и средств на участках, отвечающих запросам гуманитарного характера, которые станут средой безопасности для местных жителей, и о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

Обсуждались и вопросы нового обмена удерживаемыми лицами. Списки готовит гуманитарная подгруппа ТКГ.

И наконец украинская сторона категорически выступила против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Напомним, последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными «ЛДНР» состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула боевикам по обмену 14 человек, в Украину же вернулись 20 бывших узников боевиков.

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