Питон проглотил кенгуру-валлаби и стал похож на крокодила (жестокое видео)

Мир

Пока руководство Австралии занято вопросом происхождения нового коронавируса, граждане страны продолжают жить обыденной жизнью, решая «бытовые» вопросы различного характера.

В частности, одна из жительниц штата Квинсленд, живущая на окраине маленького города, на днях заметила на лужайке возле дома пятиметрового питона и была вынуждена предпринимать срочные меры по устранению проблемы.

Благо, что на Зеленом континенте существуют специальные службы, которые занимаются взаимодействия с рептилиями. После звонка австралийки в одну из таких служба на место инцидента прибыл змеелов, который определил, что обнаруженная змея — аметистовый питон, (morelia amethistina) — самая крупная змея Австралии. В среднем её длина достигает 3,5 метра, но встречаются и 8-метровые особи.

К счастью, рептилия уже плотно пообедала; ее тело было раздуто и со стороны ее можно было принять за крокодила. По мнению змеелова, питон проглотил кустарникового кенгуру-валлаби и весил вместе с жертвой 40 кг.

Несмотря на свой опыт, змеелов столь крупных питонов еще не встречал; ему даже пришлось позвать на помощь друга, который помог переместить питона в багажник.

Специалист так впечатлен зрелищем, что не стал брать денег за работу. Он также пояснил, что крупный аметистовый питон способен проглотить шестилетнего ребенка. Однако обычно они охотятся на мелких грызунов, птиц, небольших кенгуру и других животных сопоставимого размера. Ради легкой добычи питоны, живущие под камнями или на деревьях в лесу, иногда приползают к человеческим жилищам, где объектом их интереса становятся куры, кошки, попугаи и собаки.

При этом аметистовые питоны являются в Австралии охраняемым видом, их убийство категорически запрещено, поэтому змеелов просто перевез рептилию в лесной массив подальше от человеческого жилища. Там питон будет долго пребывать в состоянии покоя: как и все представители семейства, он сначала не спеша переваривает пищу, а затем остается сытым на протяжении нескольких недель или даже месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Австралии одному из жителей удалось заснять жуткое видео того, как питон задушил и проглотил целиком крокодила.

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