Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)

В США продолжаются массовые протесты, участники которых требуют отменить ограничительные меры, введенные в целях борьбы с коронавирусом. Люди требуют возобновления работы всех компаний — от крупных до небольших. Полиция старается не вмешиваться.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, как пройдет празднование Пасхи в странах Восточной и Юго-Восточной Европы 19 апреля. ВОЗ призывает верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы избежать всплеска новых случаев заражения коронавирусом. Власти пытались договориться со священнослужителями, используя разные методы, но не везде это удалось.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 19 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:35 во всем мире выявлено 2 миллиона 251 тысяча 817 случаев заражения коронавирусом. Скончались 154 тысячи 311 инфицированных. Выздоровели 574 тысячи 398 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 19 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 523 тысячи 108 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 130 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 19 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 5 449 инфицированных COVID-19. За сутки — 343 новых случая. Скончался 141 больной. Выздоровели 347 пациентов. Какое место среди бывших советских республик по числу зараженных занимает Украина, точно сказать нельзя, потому что Беларусь 18 апреля так и не предоставила новые данные. Мы не знаем, сколько новых случаев заражения добавилось у них. Россия удерживает первое место, Украина точно находится в первой тройке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший тяжелое заболевание, заразившись коронавирусом, приступил к работе. Он все еще находится в загородной резиденции Чекерс. Сообщается, что 19 апреля Джонсон проведет первое после выздоровления заседание кабинета министров в режиме видеоконференции.

Пивовары Германии несут колоссальные убытки из-за пандемии. А ведь они возлагали большие надежды на 2020 год. Ожидалось, что потребление пива вырастет в связи с рядом крупных международных спортивных соревнований, особые надежды возлагались на финальные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА и, конечно, чемпионат Европы по футболу.

Однако коронавирус перечеркнул все это. Перенесены не только спортивные состязания. Отменены все рок-концерты и музыкальные фестивали. Очевидно, что осенью не будет и знаменитого Октоберфеста. Закрыты все рестораны, кафе, бары, закусочные. Немцы традиционно любят пить пиво на свежем воздухе. Обо всем этом нынешней весной можно забыть. Убытки несут примерно 1 500 немецких пивоваренных заводов.

В Туркмении 19 апреля возобновится национальный чемпионат по футболу, причем матчи будут проходить с болельщиками на трибунах. Турнир был приостановлен в стране 24 марта по решению властей без указания причины. Туркменистан и Таджикистан — единственные бывшие советские республики, в которых по-прежнему не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Футбольные матчи в присутствии болельщиков проводятся пока только в Беларуси. В Таджикистане команды играют при пустых трибунах.

Сотни известных музыкантов и знаменитостей приняли участие в благотворительном концерте One World: Together At Home, который шел 18−19 апреля на протяжении нескольких часов в режиме онлайн. Находясь в самоизоляции, Леди Гага, Элтон Джон, Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Селин Дион, члены группы Rolling Stones, Билли Айлиш и многие-многие другие в прямом эфире исполнили свои хиты дома. Cвоими мыслями поделились со зрителями медсестры и врачи, политики и государственные деятели, кинозвезды и знаменитые спортсмены.

Деньги еще продолжают поступать со всего мира. Известно, что концерт, прошедший под эгидой Всемирной организации здравоохранения и движения Global Citizen, собрал уж более 50 миллионов долларов, которые будут переданы специальному фонду по борьбе с коронавирусом при ВОЗ.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о том, что желающим заключить брак в штате больше не нужно ждать открытия госучреждений, которые не работают из-за пандемии. С 19 апреля заявление на заключение брака можно подавать онлайн, а церемонии бракосочетания будет проводиться в режиме видеоконференции.

Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от коронавируса из всех американских штатов. Куомо распорядился о действии жетских ограничительных мер до середины мая как минимум. По данным Университета Джонса Хопкинса, в штате выявлено более 235 тысяч инфицированных, более 17 тысяч человек скончались.

Все больше федеральных земель Германии принимают решение об обязательном ношении защитных масок на работе, в магазинах и общественном транспорте. В Саксонии такой прядок вступает в силу уже с 20 апреля. Жителям земли Мекленбург — Передняя Померания придется делать это с 27 апреля.

Федеральное правительство Ангелы Меркель оценило годовую потребность страны в защитных масках, если их ношение будет введено по всей стране. Потребуется от 8 до 12 миллиардов штук в год.

В Германии выявлено 143 тысячи 724 случая заражения коронавирусом. Скончались 4 538 больных. Выздоровели 88 тысяч человек. Активными считаются 51 тысяча 186 случаев. Проведено 1 миллион 728 тысяч 357 тестов на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме, пригрозил Китаю серьезными последствиями, если подтвердится предположение, что Пекин сознательно срывал важные данные о коронавирусе на начальном этапе. Трамп подчеркнул, что вирус можно было остановить и не выпустить его за пределы Китая. Американский президент согласен с тем, что китайские власти допустили ошибку неумышленно. Но если выяснится, что это делалось намеренно, «Китай должен понести ответственность», сказал Трамп.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», администрация США не исключает версию, что новый коронавирус мог быть случайно распространен из лаборатории в Ухани.

В США выявлено 738 тысяч 923 инфицированных. Скончались 39 тысяч 15 человек. Выздоровели 68 тысяч 285 зараженных. Активными остаются 631 тысяча 623 случая. Проведено 3 миллиона 722 тысячи 209 тестов на коронавирус.

К протестным акциям в США присоединились жители еще нескольких штатов, в том числе Техаса, Мичигана, Мэриленда, Огайо, Кентукки, Миннесоты, Северной Каролины и Юты. В демонстрациях приняли участие тысячи людей. Они больше не согласны оставаться дома и требуют дать им возможность работать. Самыми популярными лозунгами акции стали «Числа лгут» и «Живи свободно или умри!».

Некоторые участники протестных акций пришли с огнестрельным оружием, что вызвало особую обеспокоенность полиции и властей.

Одновременно в Нью-Йорке прошла акция в поддержку жестких карантинных мер, противником которых является, как известно, президент Дональд Трамп. Перед знаменитым небоскребом «Трамп-тауэр» положили несколько больших черных пакетов, перемотанных скотчем.

Они символизируют умерших в стране медиков, которые ценой своей жизни спасали и продолжают спасать десятки тысяч американцев от коронавируса, опасность которого глава государства так и не осознал.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении продлить запрет на выход из дома минимум до 9 мая. Вместе с тем правительство продолжит постепенное смягчение ограничительных мер. С 27 апреля дети до 12 лет разрешат выходить на улицу. Планы правительства должна одобрить нижняя палата парламента. Пока в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

В стране выявлено 194 тысячи 416 инфицированных (самый большой показатель в Европе). Скончались 20 тысяч 639 пациентов. Выздоровели 74 тысячи 797 больных. Активными остаются 98 тысяч 980 случаев заражения. Проведено 930 тысяч 230 тестов.

В обзоре за 18 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что правительство Германии объявило о взятии под контроль пандемии коронавируса внутри страны. Строгие ограничительные меры в сочетании с массовым тестированием дали положительный эффект. Кроме того, в Европе главным очагом распространения COVID-19 стала Великобритания. Она лидирует по двум показателям — количество новых случаев заражения за сутки и число умерших за сутки. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

