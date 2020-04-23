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Распространял фейки о бойцах ООС: в Днепропетровской области депутат оказался сторонником сепаратистов
Служба безопасности Украины продолжает разоблачать интернет-агитаторов, ведущих подрывную антиукраинскую деятельность.
Так, в Днепропетровской области сотрудники Службы вывели на чистую воду председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов, причастного к распространению через интернет сепаратистских материалов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, депутат сельсовета, который одновременно является руководителем местного общественного формирования, популяризировал на своих страницах в соцсетях, в том числе запрещенных в нашей стране, сепаратистские организации «ЛНР/ДНР».
Также он распространял ложную информацию, которая дискредитирует украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил.
«Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении ведомства.
Оперативники Службы безопасности установили, что в круг его «друзей» с интернет среды входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков.
Когда правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, то обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность.
Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харьковской области СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР», в центре которой стояла жительница Донецкой области. Она незаконно оформляла документы на жителей оккупированных территорий, чтобы те могли получать от Украины пенсии и соцпомощь. Свой процент за незаконные операции женщина получала от облагодетельствованных. Часть доходов злоумышленница передавала террористической «МГБ» «ДНР» и «ЛНР».
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