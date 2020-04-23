Коронавирус поражает мозг: у пациентов с COVID-19 врачи регистрируют синдром Гийена-Барре

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Помимо поражения коронавирусом глаз у людей с тяжелым течением COVID-19 может развиться серьезное расстройство нервной системы, известное как синдром Гийена-Барре.

Об этом говорится в новом исследовании, которое было подготовлено группой врачей, борющихся с крупной вспышкой коронавируса COVID-19 в итальянской городе Павии.

Работа опубликована в New England Journal of Medicine.

Авторы заявили, что в период с 28 февраля по 21 марта в трех больницах региона было вылечено 1200 пациентов с коронавирусом. У пяти из них были симптомы, наиболее вероятно вызванные Гийен-Барре.

«Синдром Гийена-Барре — хорошо известное состояние, при котором иммунная система воздействует на периферические нервы как на чужеродные и атакует их, что приводит к признакам заболевания», — объясняет доктор Энтони Гераси, руководитель нейромышечной медициной в Northwell Health in Great в Нью-Йорке.

Симптомы расстройства «включают слабость, арефлексию [отсутствие рефлексов], парестезию [покалывание], а в некоторых случаях лицевую слабость и атаксию [плохое равновесие]», — говорит Герачи.

Возвращаясь к исследованию итальянских врачей, следует отметить, что все пять пациентов с синдромом Гийена-Барре получали иммуноглобулиновую терапию для усиления иммунного ответа на коронавирус, и один пациент получал обогащенную антителами плазму крови вылечевшегося от COVID-19.

Через месяц после лечения два пациента оставались в отделении интенсивной терапии, получали искусственную вентиляцию легких, двое проходили физиотерапию из-за параплегии и имели минимальные движения верхних конечностей, а один был выписан и мог ходить самостоятельно. То есть, из пяти заболевших выздоровел только один.

«В этих случаях очень трудно определить слабость и потерю чувствительности, если они не бодрствуют, не двигаются конечности или не могут рассказать вам, что они испытывают. Поскольку Гийен-Барре может воздействовать на мышцы, которые помогают дышать, крайне важно учитывать диагноз у тех, у кого возникают проблемы с выходом из аппарата ИВЛ, особенно если их функция легких восстанавливается», — говорит Доктор Сами Саба — невролог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые из Китая и США пришли к выводу о том, что коронавирус поражает не только легкие, но и остальные органы человеческого тела. К тому же пациентам, которым удалось излечиться, полностью восстановить здоровье вряд ли удастся.

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