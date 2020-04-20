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Поражает не только легкие: врачи пришли к неутешительному выводу о воздействии COVID-19 на организм человека
Распространяющийся по миру коронавирус, первые пациенты с которым поступили в госпиталь 27 декабря 2019 года, поражает не только легкие, но и остальные органы человеческого тела. К такому выводу пришли ученые из Китая и США, пишет Jerusalem Post.
Кроме того, пациентам, которым удалось излечиться, полностью восстановить здоровье не удастся.
«COVID-19 — это не просто нарушение дыхания. Он может повлиять на сердце, печень, почки, мозг, эндокринную и кровеносную системы», — считает доктор Харлан Крумгольц, кардиолог из Йельского университета.
Другой йельский кардиолог д-р Джозеф Бреннан подчеркивает, что коронавирус обуславливает долгосрочные последствия для здоровья человека, который им переболел.
Доктор Оуэн Цанг Так-инь, директор по инфекционным болезням в больнице принцессы Маргарет в Гонконге, сказал журналистам, что у некоторых пациентов «может быть снижение функции легких на 20−30%» после излечения от опасного недуга.
Его выводы основаны на наблюдении, которое проводилось в середине марта за дюжиной пациентов с COVID-19, выписанных из больницы в Гонконге. Два или три из них имели трудности с действиями, которые они делали в прошлом.
Во время другого исследования ученые в Китае изучали результаты анализа крови 34 пациентов с COVID-19 за время их госпитализации. Исследователи обнаружили, что многие из тех, кто пережил легкие и тяжелые формы заболевания, не смогли вернуться к нормальной жизни. У выздоровевших пациентов нарушалась функция печени. Это имело место даже после того, как два теста на коронавирус оказались отрицательными, и пациентов выписали из больницы.
При более раннем наблюдении пациентов с COVID-19 в Китае сердечная недостаточность наблюдалась почти у 12% выживших, в том числе у тех, у кого не было признаков дыхательной недостаточности.
Когда легкие плохо снабжают организм кислородом, сердце может испытывать сильную нагрузку и ослабевать. Потому проблемы с сердцем часто являются результатом легочных заболеваний.
Врачи подозревают, что некоторые выздоровевшие от коронавируса пациенты будут страдать от продолжительного поражения легких. При изучении инфекций, связанных с коронавирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (SARSr-CoV), или ОРВИ, примерно у одной трети выздоровевших пациентов через три года отмечалось поражение легких, но эти симптомы в основном исчезали через 15 лет. Исследователи обнаружили, что у одной трети пациентов, которые страдали на Ближнем Востоке от респираторного синдрома, или MERS, было рубцевание легких — фиброз. Он, вероятно, был постоянным, полагают ученые.
Медики отмечают, что пациенты с нарушениями, которые затрагивают сердце, печень, кровь и легкие, в первую очередь подвергаются риску заболеть COVID-19. Из-за этого трудно отличить последствия COVID-19 от проблем, которые делали пациентов уязвимыми с самого начала в отношении коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые в Китае создали модель развития коронавируса, которая может помочь в лечении опасного заболевания.
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Поражает не только легкие: врачи пришли к неутешительному выводу о воздействии COVID-19 на организм человека
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