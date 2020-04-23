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Чудеса случаются: зараженная коронавирусом женщина в коме родила здорового ребенка
Заражение коронавирусом никогда не должно быть приговором для человека: собрав свою волю в кулак и сосредоточив силы на выздоровлении, он получит шанс победить болезнь и даже улучшить свое семейное положение.
Очередным доказательством этому может считаться случай, который произошел в американском городе Юнион-Сити (штат Нью-Джерси), где женщина родила здоровую дочь, будучи в состоянии искусственной комы.
О нем рассказывает британская The Sun.
Сообщается, что 20 марта 40-летняя Джоана Росио Мендоза Чанкай пришла подписывать медицинские документы, и врачи обратили внимание на то, что женщина кашляет. Ей провели тест на коронавирус, который через два дня показал положительный результат. Чанкай была на 26-й неделе беременности.
Симптомы заболевания ухудшились, и через несколько дней она не могла самостоятельно дышать. Женщину отвезли в больницу, где врачи сказали, что ее ребенок в опасности, поэтому необходимо провести экстренное кесарево сечение.
Чанкай погрузили в состояние искусственной комы. 30 марта у нее родилась дочь по имени Сион, весившая всего 800 граммов. Ее поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных, а проведенные впоследствии тесты показали, что ребенок не заражен коронавирусом.
Мать ребенка вывели из комы 13 апреля. «Я очень благодарна врачам за то, что я и мой ребенок живы», — сказала она.
К сожалению, Чанкай сможет подержать дочь на руках только в июле. Пока недоношенного ребенка выхаживают в больнице. Так что матери приходится наблюдать за девочкой только через вебкамеру.
Ранее сообщалось, что медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от коронавирусной инфекции нового типа. Ее новорожденная дочь чувствует себя нормально.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что даже бесплодные женщины могут рассчитывать на то, что станут мамой.
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