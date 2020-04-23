Помогла стать мамой: добрая женщина выносила ребенка для бесплодной подруги

Мир

К услугам суррогатной матери вынужден прибегать не только звезды шоу-бизнеса или политики, но и «простые» люди, оказавшиеся в неблагоприятной ситуации.

Об одном из таких случаев рассказывает британская Mirror.

Согласно информации издания, жительница английского графства Хартфордшир не могла иметь детей и очень страдала от этого.

33-летняя Софи Смит и ее муж шесть лет пытались завести ребенка. За это время женщина пережила пять выкидышей, две внематочные беременности и удаление фаллопиевых труб. Последняя операция сделала зачатие невозможным.

Супруги считали, что у них никогда не будет детей, так как услуги суррогатной матери в Британии стоят недешево.

К счастью, на помощь Софи пришла подруга. Эмилиана Холл, которую она знала с 13 лет — женщина вызвалась стать суррогатной матерью и выносить ее ребенка.

В конце марта она родила им сына.

«Кажется сном, что мы наконец стали родителями, — говорит Софи. — Мы так долго ждали этого момента».

Когда ребенок окрепнет, а в мире закончится пандемия коронавируса, супруги планируют поездку на Балеарские острова вместе с Эмилианой и ее мужем, а также с детьми — таким образом они намерены отблагодарить их за счастье стать родителями.

Напомним, что в марте в американском штате Флорида замужний мужчина, который вступил в отношения с бывшим бойфрендом дочери, скоро станет многодетным отцом. Суррогатная мать вынашивает тройняшек для него и его партнера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ирина Билык рассказала, что в Украине услуги суррогатной матери могут обойтись примерно 30 тысяч долларов. Это, если с первой подсадки все сложится хорошо.

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