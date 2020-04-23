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Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" (фото)
В возрасте 83 лет в американском штате Техас умерла американская актриса Ширли Найт. Об этом сообщила ее старшая дочь — актриса Кейтлин Хопкинс.
В 1960-х годах Найт дважды номинировалась на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана — в фильмах «Тьма наверху лестницы» и «Сладкоголосая птица юности». Она была лауреатом двух премий «Эмми», а также премий «Золотой глобус» и «Тони».
Ширли также известна по таким фильмам и сериалам, как «Пленники „Посейдона“», «Если бы эти стены могли говорить», «Люди дождя», «Лучше не бывает», «Она написала убийство».
В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Найт сыграла свекровь Бри — Филлис Ван де Камп.
Ширли дважды была замужем. От первого супруга, актера и продюсера Джина Перссона у нее есть дочь Кейтлин. От второго мужа — сценариста Джона Хопкинса она родила еще одну дочь — Софи. Ее второй супруг усыновил Кейтлин, дав ей свою фамилию.
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