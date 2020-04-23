Киевляне-чернобыльцы получат материальную помощь: как ее распределят

Общество и люди

К 34-й годовщине Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года некоторые категории киевлян получат материальную одноразовую помощь в рамках целевой программы «Турбота. Назустріч киянам». По словам заместителя городского головы Марины Хонды, такую поддержку окажут 53 089 пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Сейчас, когда многие во время ограничительных карантинных мер оказались в непростых жизненных условиях, это будет как нельзя кстати.

Согласно распоряжению горгосадминистрации № 627, материальная помощь в размере 600 гривен будет выплачена:

детям с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой;

детям-сиротам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы и которые потеряли обоих родителей;

людям с инвалидностью І группы (связанной с Чернобыльской катастрофой), которые относятся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

По 500 гривен получат:

дети-сироты, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы и утратившие одного из родителей.

Одноразовая выплата в размере 400 гривен полагается:

людям, относящимся к категории І пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

супруге (супругу) умершего из числа участников-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

По 300 гривен социальной помощи получат:

люди, относящиеся к категории ІІ пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Выплачивать материальную помощь будут на банковские счета для пенсионных выплат и на «Муниципальную карту «Карточка киевлянина». Льготники, получающие выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в почтовых отделениях, или выплаты им доставят вместе с пенсией.

Одноразовую адресную матпомощь, которая не была своевременно выплачена человеку по независящим от него причинам, в случае смерти этого гражданина выдадут членам его семьи. Люди, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну выплату — наибольшего размера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что некоторым категориям социально незащищенных киевлян выделили материальную помощь к Пасхе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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