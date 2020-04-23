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Мир

Скучает на карантине: в пустом британском пабе камера наблюдения засняла красное привидение (видео)

9:37 23 апреля 2020 275
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Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0., специализирующемся на параномальных явлениях, был опубликован видеоролик, снятый камерой наблюдения в пабе отеля The Golden Cross, расположенного в британском городе Бромсгров. Паб сейчас закрыт в связи с карантином. Однако запись камеры наблюдения показала, что он все же не пустует. На видео по помещению летает загадочный светящийся объект красного цвета.

Пользователи сети предположили, что это привидение, скучающее на самоизоляции. «Если бы я был призраком, я бы тоже время от времени хотел бы посещать бар», — написал один из комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина увидела призрак своего покойного отца в его любимом баре.

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