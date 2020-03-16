Женщина увидела призрак своего покойного отца в его любимом баре (фото)

Мир

33-летняя жительница Великобритании Кэти Тейлор была шокирована, увидев своего покойного отца Роджера в баре «Черный пес» в графстве Линкольншир. Это заведение он часто посещал при жизни.

«Призрак» засняла веб-камера, установленная в заведении охотниками за привидениями группы Retford Ghost Hunters, выложившими снимки в соцсети Facebook. Как пишет издание Daily Star, учительница Кэти уверена в том, что туманная фигура на фотографиях — точная копия ее папы-таксиста, который умер в марте 2016 года от рака легких и пневмонии в возрасте 60 лет.

«Это фото явно изображает мужское лицо, и сходство с моим отцом поразительное. Все, кому я ее показывала, говорили: «Ух ты, это точно твой папа», — рассказывает женщина.

Хозяин бара Крис Ноулс говорит, что живет вместе со своей семьей в этом же старинном здании уже четыре года. И давно подметил некоторые странности. «Мы часто ощущаем чье-то незримое присутствие в комнате, когда, кроме нас, там никого нет», — говорит он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в британском музее бесчинствует привидение Агаты Кристи.

Читайте также: Женщина жутко испугалась, увидев ночью приближающегося светящегося демона — история развеселила сеть.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter