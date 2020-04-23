Происшествия

Трагедия на полигоне: во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением

Вечером в среду, 22 апреля, в Львовской области на военном полигоне нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь. Ранее сообщалось о гибели военного во время учебных стрельб на полигоне Краматорска Донецкой области.

Как сообщают в Военной службе правопорядка ВСУ, для выяснения причин и обстоятельств гибели курсанта на Львовщине на месте трагедии работает группа оперативного реагирования, полицейские, а также представители Госбюро расследований и прокуратуры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницком произошло смертельное ДТП — солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем «Урал 4320» и столкнулся с бетонной электроопорой. Военнослужащий, который находился в кузове «Урала», погиб.

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