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В зоне отчуждения под Киевом продолжают гореть торфяники: появились новые фото и видео
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств (Киевская область). По состоянию на 7:00 23 апреля основные усилия спасателей были направлены на локализацию 3 очагов тления пней, остатков древесины и торфяника.
Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую технику ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков ВСУ. Ими создано 800 км минерализированных полос.
К тушению привлечены 1164 чоловека и 286 единиц техники, из них непосредственно от ГСЧС — 1032 человека личного состава и 239 единиц техники,
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Спасатели продолжают оказывать помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком, Бережестском и Словечанском лесничествах.
К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС — 157 человек личного состава и 39 единиц техники,
Напомним, ранее экологи заявили об опасности пожаров торфяников в Зоне отчуждения и объяснили причину.
Фото и видео ГСЧС
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