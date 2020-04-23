Происшествия

В зоне отчуждения под Киевом продолжают гореть торфяники: появились новые фото и видео

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств (Киевская область). По состоянию на 7:00 23 апреля основные усилия спасателей были направлены на локализацию 3 очагов тления пней, остатков древесины и торфяника.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую технику ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков ВСУ. Ими создано 800 км минерализированных полос.

К тушению привлечены 1164 чоловека и 286 единиц техники, из них непосредственно от ГСЧС — 1032 человека личного состава и 239 единиц техники, в т. ч. 3 вертолета и 2 самолета, которыми 22 апреля было осуществлено 170 сбросов воды (всего — 376 тонн).

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Спасатели продолжают оказывать помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком, Бережестском и Словечанском лесничествах.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС — 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в т. ч. один вертолет.

Напомним, ранее экологи заявили об опасности пожаров торфяников в Зоне отчуждения и объяснили причину.

Фото и видео ГСЧС

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