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Огонь подобрался к пункту захоронения радиоактивных отходов: в зоне ЧАЭС горят торфяники
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где пожары так и не были окончательно потушены, теперь начали гореть торфяники.
Об этом в эфире «24 канала» рассказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.
По его словам, вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, расположенный в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС.
«Они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов», — рассказал Емельяненко.
По его словам, на востоке зоны обязательного отселения уже сгорели три села.
Напомним, в Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.
К тушению пожаров привлечено 1 202 человек и 288 единиц техники, в том числе 4 вертолета (из них 3 вертолета МИ-8) и 2 самолета АН-32П. На протяжении суток было осуществлено 116 сбросов 268 тонн воды.
Напомним, что выгоревшую Чернобыльскую зону сняли с беспилотника, а в МВД намекают, что причиной возгораний могли стать умышленные поджоги.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что одной из причин масштабных пожаров в еще одной горячей точке — Житомирской области — спасатели называют повреждение линии электропередач, которые стали возможны из-за того, что леса не прореживалась в течение тридцати лет.
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