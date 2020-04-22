Происшествия

Не могут добраться до сложнейшего очага: спасатели рассказали о ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары, начавшиеся еще 4 апреля. Техника и бригады спасателей не могут добраться до наиболее сложного участка в районе покинутых сел Рудьки и Буряковка Иванковского района. Лесные завалы не позволяют проехать пожарным машинам. Об этом сообщил на брифинге директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Спасатели сообщают о тлении пеньков, остатков древесины и торфяника в зоне отчуждения. Чтобы добраться до места, привлечена тяжелая инженерная техника и армейские путепрокладчики. Параллельно пожарным удалось взять под контроль два очага возгорания возле населенных сел Рассоха и Кривая Гора.

В зоне отчуждения, как и в Житомирской области, спутниковый мониторинг не зафиксировал открытого огня. При этом, по словам Демчука, пожарные бригады в Киевской области наткнулись на место, подготовленное для поджога. Нового масштабного пожара удалось не допустить.

Пожары не представляют угрозы для объекта «Укрытие» и хранилища радиационных отходов. Радиационный фон не повышен и по Киеву составляет 0,011 мР/час, в области — до 0,010 мР/час.

Напомним, выгоревшую Чернобыльскую зону сняли с беспилотника, а в МВД намекают, что причиной возгораний могли стать умышленные поджоги.

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