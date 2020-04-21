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Спорт

Юрген Клопп провел необычный мастер-класс для болельщиков и зажигательно станцевал (видео)

11:38 21 апреля 2020 75
Юрген Клопп
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Наставник победителя Лиги чемпионов сезона-2018/2019 и нынешнего лидера чемпионата Англии «Ливерпуля» Юрген Клопп занялся полезным делом на карантине. Немецкий специалист решил научиться завязывать галстук, а когда у него наконец получилось это сделать, то станцевал перед камерой зажигательный танец.

«Юрген Клопп достигнул цели, поставленной на неделю», — подписано видео, размещенное на официальной странице «Ливерпуля» в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа, у которого такая же ослепительная улыбка, как у немецкого тренера.

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