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Юрген Клопп провел необычный мастер-класс для болельщиков и зажигательно станцевал (видео)
Наставник победителя Лиги чемпионов сезона-2018/2019 и нынешнего лидера чемпионата Англии «Ливерпуля» Юрген Клопп занялся полезным делом на карантине. Немецкий специалист решил научиться завязывать галстук, а когда у него наконец получилось это сделать, то станцевал перед камерой зажигательный танец.
«Юрген Клопп достигнул цели, поставленной на неделю», — подписано видео, размещенное на официальной странице «Ливерпуля» в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа, у которого такая же ослепительная улыбка, как у немецкого тренера.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!