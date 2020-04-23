Происшествия

Полиция Хмельницкой области разоблачила преступную схему торговли детьми, в которой оказалась задействована заместитель главного врача перинатального центра и две ее пациентки. Напомним, Хмельницкая область является одним из эпицентров пандемии коронавируса на западе Украины.

Согласно оперативным данным, осенью 2019 года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку под чужими анкетными данными, которые принадлежали другой женщине. Последняя должна была забрать новорожденную, которая по поддельным документам, была записана в медучреждении уже как ее ребенок.

Организатором схемы выступила медик, которая пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, касающихся беременности и родов.

Следственные действия в кабинете заместителя главврача

В настоящее время всем трем фигуранткам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины («Покушение на торговлю людьми»). Кроме того, медику инкриминируют также ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса («Служебный подлог»), а двум другим женщинам — ч. 4 ст. 358 («Использование заведомо поддельного документа»).

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали жуткую историю о садистке в Днепре, которая годами мучила приемного сына, одновременно пытаясь его продать.

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