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Умерла монахиня Головчинецкого монастыря, в котором произошла вспышка COVID-19
В Хмельницком от осложнений коронавирусного заболевания 22 апреля скончалась монахиня Головчинецкого монастыря, в котором инфицированными оказались пять человек.
Женщина из Летичевского района проходила лечение в областной инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе Хмельницой областной администрации.
Напомним, 22 апреля в Киеве решили закрыть на карантин Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь. Ранее такое решение было принято по Киево-Печерской лавре, где медики диагностировали массовое заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, и
А перед этим было решено закрыть на карантин весь город Почаев в Тернопольской области — из-за распространения COVID-19 в местной Почаевской Лавре.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?