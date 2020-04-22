Умерла монахиня Головчинецкого монастыря, в котором произошла вспышка COVID-19

Украина

В Хмельницком от осложнений коронавирусного заболевания 22 апреля скончалась монахиня Головчинецкого монастыря, в котором инфицированными оказались пять человек.

Женщина из Летичевского района проходила лечение в областной инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе Хмельницой областной администрации.

Напомним, 22 апреля в Киеве решили закрыть на карантин Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь. Ранее такое решение было принято по Киево-Печерской лавре, где медики диагностировали массовое заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, и

А перед этим было решено закрыть на карантин весь город Почаев в Тернопольской области — из-за распространения COVID-19 в местной Почаевской Лавре.



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