Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака

Пятница, 24 апреля, — хороший день для людей творческих профессий.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

День подходит для созидательных дел, для борьбы за карьерный успех и построения счастливого завтра.

Телец

Рекомендуется подумать про сохранность здоровья, капитала или имущества.

Близнецы

Близнецы могут соблазниться на супружескую измену, которая не принесет никому добра.

Рак

Старайтесь избегать необдуманных решений, не принимайте решения сгоряча.

Лев

Звезды советуют воздержаться от споров, не лезть в чужие дела и давать тактичный отказ на все просьбы о помощи.

Дева

Девы, не отказывайтесь от идей, которые на первый взгляд покажутся авантюрными.

Весы

Может встретиться человек, который окажет колоссальную помощь и в профессиональных, и в личных вопросах.

Скорпион

Если Скорпион будет хвастаться перед окружающими людьми своими заслугами, то потеряет все, что получил.

Стрелец

В отношениях с любимым человеком возможны не только обиды, но и серьезные размолвки.

Козерог

Следует соблюдать осторожность в общении с лицами противоположного пола.

Водолей

Хороший день для обогащения новыми знаниями, а также заключения сделок.

Рыбы

Этот день даст вам возможность осуществить акт благотворительности.

Хорошего вам дня!

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