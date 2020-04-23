Расстрел во Львове: журналист раскрыл данные о подозреваемом

Происшествия

У валютчика, которого 22 апреля застрелили в центре Львова, похитили миллион гривен, а один из нападавших, которого задержала полиция, был ранее судим за разбой.

Об этом пишет редактор «Ратуши» Николай Савельев, публикующий в социальных сетях фото, сделанное им на месте преступления.

Ссылаясь на источники, журналист сообщает, что задержанный ранее был судим по «разбойным» статьям. Его кличка «Робик», он живет недалеко от места совершения преступления — почти рядом с Лычаковским райотделом милиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала одного из нападавших на валютчика — он был ранен в ногу во время разбойного нападения.

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