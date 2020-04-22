27.05 / 27.39 29.08 / 29.64
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Расстрел во Львове: появилась информация о погибшем и преступниках

16:43 22 апреля 2020 618
Место преступления
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во Львове, где в результате вооруженного нападения был застрелен мужчина, полиция задержала одного из нападавших.

По информации издания «ZAXID.NET», подозреваемого задержали в городской больнице скорой помощи, куда он обратился за помощью из-за ранения в ногу, полученного в ходе перестрелки

Напомним, что ранее сообщалось об убийстве 49-летнего мужчины, который мог быть нелегальным валютчиком. Есть версия, что при себе у погибшего была крупная сумма денег, и что ее могли похитить нападавшие, которые скрылись на машине.

Автомобиль — светло-серый Ford Mondeo — нашли через несколько часов после преступления — его бросили в лесном массиве в районе Майоровка,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице Львова умер музыкант Александр Дацюк — лидер группы рок-группы «Лесик Band», которого дважды ударили ножом в область сердца на остановке в центре города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Место преступления

Расстрел во Львове: появилась информация о погибшем и преступниках

Въезд в Днепр

В Днепре резко возросло число заразившихся коронавирусом: названа причина

Анастасия Заворотнюк

В сеть "слили" справку с точным диагнозом Анастасии Заворотнюк (фото)

Анастасия Волочкова

«На что теперь жить?» У Волочковой украли все деньги

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер