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Расстрел во Львове: появилась информация о погибшем и преступниках
Во Львове, где в результате вооруженного нападения был застрелен мужчина, полиция задержала одного из нападавших.
По информации издания «ZAXID.NET», подозреваемого задержали в городской больнице скорой помощи, куда он обратился за помощью из-за ранения в ногу, полученного в ходе перестрелки
Напомним, что ранее сообщалось об убийстве 49-летнего мужчины, который мог быть нелегальным валютчиком. Есть версия, что при себе у погибшего была крупная сумма денег, и что ее могли похитить нападавшие, которые скрылись на машине.
Автомобиль — светло-серый Ford Mondeo — нашли через несколько часов после преступления — его бросили в лесном массиве в районе Майоровка,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице Львова умер музыкант Александр Дацюк — лидер группы рок-группы «Лесик Band», которого дважды ударили ножом в область сердца на остановке в центре города.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.