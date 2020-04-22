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Происшествия

В центре Львова средь бела дня застрелили мужчину: первые детали, фото и видео

12:09 22 апреля 2020 950
Полицейскме
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 22 апреля, в центре Львова, где недавно зарезали музыканта Александра Дацюка, неизвестные застрелили мужчину.

Как сообщают в ГУНП в Львовской области, ЧП произошло на улице Академика Павлова. По предварительным данным, в подъезде дома несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на двух львовян. Один из пострадавших — 49-летний мужчина — умер на месте.

Нападавшие скрылись, предположительно, на светло-сером Ford Mondeо.

А депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в соцсетях пишет, что стреляли по автомобилю, в котором находились четыре человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», львовские полицейские раскрыли убийство двух несовершеннолетних — 17-летнего парня и 15-летней девушки. Подростков в середине марта жестоко убили двое торговцев наркотиками 20-ти и 19-ти лет.

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