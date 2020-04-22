- 12:55 Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля
- 12:48 Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков
- 12:48 Телемедицина в Україні: онлайн-консультації в приватних клініках країни
- 12:42 В США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками
- 12:37 Украинец скончался от коронавируса в Великобритании
- 12:36 В Украину вернется настоящее тепло: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни
- 12:32 Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
- 12:30 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
- 12:09 В центре Львова средь бела дня застрелили мужчину: первые детали, фото и видео
- 12:08 Под Одессой сожгли иномарку руководителя горсовета
- 12:04 Чего опасаться в этот четверг: гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака
- 12:02 В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина
В центре Львова средь бела дня застрелили мужчину: первые детали, фото и видео
В среду, 22 апреля, в центре Львова, где недавно зарезали музыканта Александра Дацюка, неизвестные застрелили мужчину.
Как сообщают в ГУНП в Львовской области, ЧП произошло на улице Академика Павлова. По предварительным данным, в подъезде дома несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на двух львовян. Один из пострадавших — 49-летний мужчина — умер на месте.
Нападавшие скрылись, предположительно, на светло-сером Ford Mondeо.
А депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в соцсетях пишет, что стреляли по автомобилю, в котором находились четыре человека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», львовские полицейские раскрыли убийство двух несовершеннолетних — 17-летнего парня и 15-летней девушки. Подростков в середине марта жестоко убили двое торговцев наркотиками 20-ти и 19-ти лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...