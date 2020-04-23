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Помогли и набрались опыта: украинские медики возвращаются на родину из Италии (фото)
Украинские медики, которые помогали в лечении больных с COVID-19 в итальянском регионе Марке, возвращаются на родину. Отметим, что в Украине как раз готовятся к пику заболеваемости.
В посольстве Украины в Италии констатировали, что спасая пациентов в Италии, украинские специалисты получили неоценимый опыт борьбы с коронавирусом, который пригодится им для спасения жизней в Украине.
Для самих же медиков лучшей оценкой их усилий стали слова благодарности от простых местных жителей, которые узнавали украинцев на каждом шагу (от улиц до супермаркетов).
Местные монахини даже направили письмо украинским дипломатам, в котором отметили проявленные «братскими украинскими врачами любовь и милосердие», и пообещали молиться за них, их пациентов, родных и близких.
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что командировка 20 украинских медиков-добровольцев в Италии, которые работали в самых зараженных районах страны, продлена до 25 апреля.
Напомним, коронавирус в последние недели мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Фото Посольства Украины в Италии
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