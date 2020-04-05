Мир

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

В итальянском Неаполе устроили овации группе украинских медиков, прибывших в страну для помощи коллегам в борьбе с пандемией коронавируса.

В опустевшем из-за каратина центре Неаполя звучала песня Русланы «Дикі танці», а местные жители благодарили за помощь с балконов своих домов. Соответствующее видео опубликовал в сети генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

Решение об отправке 20 медиков в Италию было принято по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского. Их командировка продлится 14 дней. В состав мобильной группы, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вошли инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры.

Напомним, накануне стало известно, что в Италии в реанимационных отделениях больниц впервые сократилось число пациентов с COVID-19.

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