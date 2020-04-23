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Украина

В Украине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19: в Минздраве озвучили причину

11:02 23 апреля 2020 1084
Служба на Пасху
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

То, что количество украинцев с COVID-19 за сутки увеличилось на 578 человек (на утро 23 апреля количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 7170), связано с невыполнением карантинных мер на Вербное воскресенье и Пасху.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, назвав резкий скачок количества заболевших «новым антирекордом».

По его словам, среди заболевших — 44 ребенка и 123 медицинских работника. «Это — новый антирекорд за все время эпидемии в стране», — добавил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции заявили о нарушении карантинных мер на Пасху в 19 церквях. Открыты пять уголовных производств и составлено пять административных протоколов за нарушения требований карантина.

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