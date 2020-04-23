- 12:58 «Умные, интеллигентные, начитанные люди»: Малюська выступил за освобождение некоторых пожизненно осужденных
- 12:40 «Медики не понимают, что делать дальше»: украинец болеет COVID-19 уже семь недель
- 12:20 Засуха, исчезновение рек и двойные урожаи: как глобальное потепление уже меняет жизнь в Украине
- 12:17 К Земле летит гигантский астероид «в маске»: ученые показали фото и видео
- 12:15 Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака
- 11:49 Избили на глазах у матери: выяснились шокирующие детали смерти двухлетнего мальчика под Днепром
- 11:42 Преданный болельщик: жирный кот дважды пробирался на поле во время матча чемпионата Беларуси
- 11:36 «Никто не должен давить на нас»: в Раде отреагировали на демарш Грузии из-за Саакашвили
- 11:06 Степанов объявил о рекордном количестве выздоровевших от коронавируса украинцев
- 10:56 Доверяет не всем: эксперт рассказал об отношении Зеленского к Ермаку и другим членам команды
- 10:38 Стоя на коне: молдавская футболистка запустила уникальный челлендж
- 10:32 «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником»
Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака
Воскресенье, 26 апреля, — день, когда стоит избавиться от сомнений и нерешительности.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака.
Читайте также: «Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике
Овен
Не стройте планов на будущее, вы еще очень многое не знаете, поэтому планировать пока рано.
Телец
Звезды настоятельно советуют избегать интриг, не злоупотреблять алкоголем, не утверждать планы.
Близнецы
Остерегайтесь чужой нечестности и собственных противоречивых желаний.
Рак
Все может раздражать вас, поэтому постарайтесь избегать встреч с конфликтными и неприятными вам людьми.
Лев
Если ситуация вас чем-то не устраивает, дождитесь второй половины дня. В это время на вашу сторону становятся одновременно ум, интуиция и удачное стечение обстоятельств.
Дева
Не пытайтесь никому давать советы, вас все равно никто не будет слушать.
Весы
Контролируйте себя, не следует переедать и злоупотреблять спиртным.
Скорпион
Не стройте отношения только на доверии, иначе потом не оберетесь хлопот.
Стрелец
Не стоит заниматься сделками, перевозками, денежными переводами. Если вы неопытный водитель, не садитесь за руль.
Козерог
Возможны конфликты с близкими вам людьми. Возможно, вы получите неприятные известия от дальних знакомых.
Водолей
Постарайтесь не заниматься расчетами и другой деятельностью, требующей сосредоточенности.
Рыбы
Нежелательно оформлять документы, оказывать услуги, посещать врача.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали о знаках зодиака, представители которых отличаются высокомерием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...