Стиль жизни

Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака

Воскресенье, 26 апреля, — день, когда стоит избавиться от сомнений и нерешительности.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Не стройте планов на будущее, вы еще очень многое не знаете, поэтому планировать пока рано.

Телец

Звезды настоятельно советуют избегать интриг, не злоупотреблять алкоголем, не утверждать планы.

Близнецы

Остерегайтесь чужой нечестности и собственных противоречивых желаний.

Рак

Все может раздражать вас, поэтому постарайтесь избегать встреч с конфликтными и неприятными вам людьми.

Лев

Если ситуация вас чем-то не устраивает, дождитесь второй половины дня. В это время на вашу сторону становятся одновременно ум, интуиция и удачное стечение обстоятельств.

Дева

Не пытайтесь никому давать советы, вас все равно никто не будет слушать.

Весы

Контролируйте себя, не следует переедать и злоупотреблять спиртным.

Скорпион

Не стройте отношения только на доверии, иначе потом не оберетесь хлопот.

Стрелец

Не стоит заниматься сделками, перевозками, денежными переводами. Если вы неопытный водитель, не садитесь за руль.

Козерог

Возможны конфликты с близкими вам людьми. Возможно, вы получите неприятные известия от дальних знакомых.

Водолей

Постарайтесь не заниматься расчетами и другой деятельностью, требующей сосредоточенности.

Рыбы

Нежелательно оформлять документы, оказывать услуги, посещать врача.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о знаках зодиака, представители которых отличаются высокомерием.

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