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Украина

Главы МИД "нормандской четверки" договорились о новой встрече

12:40 23 апреля 2020 66
Флаги стран-участниц
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На следующей неделе, 30 апреля, в режиме видеоконференции должны состояться переговоры с участием министров иностраннных дел ФРГ, Франции, России и Украины. Об этом сообщает DW.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас заявил, что главы МИД Германии, Франции, России и Украины на следующей неделе в «нормандском формате» обсудят ситуацию на Донбассе. Мас сказал, что достиг договоренности с главами МИД трех других стран. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, обсуждение в режиме видеоконференции предварительно запланировано на 30 апреля.

Как утверждает Хайко Мас, министры согласились, что «значительная часть решений парижского саммита так и не выполнена», и выполнению этих решений надо придать «новый импульс».

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что Украина готова выйти из переговоров по ситуации на Донбассе.

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