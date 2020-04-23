- 13:28 Ночи станут теплее: синоптик рассказала о погоде в пятницу и в выходные дни
- 13:18 Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: кто такой Алексей Петров
- 13:13 Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
- 13:13 В Одессе медики будут ездить бесплатно в городском транспорте
- 13:09 Призер Олимпиады выполнил сложнейший акробатический трюк и едва не сошел с ума от радости
- 13:03 Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида
- 12:59 Малолетний вандал устроил погром на кладбище в Запорожской области
- 12:43 Побочное действие карантина: сеть взбудоражило видео голого забега по улицам
- 12:43 В сети отправили Ким Чен Ына «в глубокую медитацию»
- 12:40 6-летняя Лиза Галкина удивила познаниями в искусстве
- 12:40 Главы МИД "нормандской четверки" договорились о новой встрече
- 12:39 Криклий объяснил, как будут запускать общественный транспорт после карантина
Главы МИД "нормандской четверки" договорились о новой встрече
На следующей неделе, 30 апреля, в режиме видеоконференции должны состояться переговоры с участием министров иностраннных дел ФРГ, Франции, России и Украины. Об этом сообщает DW.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас заявил, что главы МИД Германии, Франции, России и Украины на следующей неделе в «нормандском формате» обсудят ситуацию на Донбассе. Мас сказал, что достиг договоренности с главами МИД трех других стран. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, обсуждение в режиме видеоконференции предварительно запланировано на 30 апреля.
Как утверждает Хайко Мас, министры согласились, что «значительная часть решений парижского саммита так и не выполнена», и выполнению этих решений надо придать «новый импульс».
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что Украина готова выйти из переговоров по ситуации на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...