Переговоры о новом разведении сил на Донбассе провалились: названа причина

Украина

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 6 апреля не смогли достичь договоренности по разведению сторон на трех новых участках. Напомним, на данный момент разведение проведено в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

Это констатировал заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь (он также представляет Украину в подгруппе по вопросам безопасности), комментируя обсуждение в формате видеоконференции.

«Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита «нормандского формата» и не допустить перспективу новой встречи лидеров «четверки», — сказал украинский военный.

По его мнению, именно нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины является основной преградой к достижению договоренностей.

«Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской области». Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ. Ред.) это поддержим", — объяснил он.

В связи с отсутствием договоренности на уровне экспертов Бондарь сомневается, что какие-то договоренности будут достигнуты и на уровне глав делегаций (они проведут видеоконференцию в среду, 8 апреля).

«Очень сложно договорится непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов», — пояснил Бондарь.

Напомним, в январе Трехсторонняя контактная группа в Минске предложила для разведения еще три «гуманитарных» участка — КП «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

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