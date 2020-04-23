Происшествия

Малолетний вандал устроил погром на кладбище в Запорожской области (фото)

В Запорожской области 13-летний подросток разгромил кладбище в селе Тарасовка Пологовского района, разрушив надгробья 32-х могил. Ранее в Винницкой области подросток повредил надгробные плиты на двух кладбищах.

Как сообщают в Пологовского отделе полиции ГУНП в Запорожской области, ЧП произошло 21 апреля. Вскоре полицейские установили личность вандала — им оказался местный житель 2007 года рождения.

С подростком и его родителями провели разъяснительную беседу, а также открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщают, что сейчас «решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о принятии принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетнего».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области 8-классник разгромил 60 могил. Он заявил полицейским, что таким образом «успокаивался» после ссоры с одноклассниками.

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