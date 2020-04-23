26.96 / 27.30 28.93 / 29.52
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

13:03 23 апреля 2020 362
Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве 18-летняя девушка пыталась совершить самоубийство, причем хотела сделать это онлайн, с трансляцией в соцсети. Напомним, в сентябре в соцсети транслировалась попытка суицида мужчины, решившего броситься вниз с одной из высоток на Майдане Незалежности.

Киевлянка перелезла через перила Моста метро и намеревалась прыгнуть.

К счастью, девушку заметили неравнодушные киевляне, которые позвонили в полицию. В ближайшие минуты на место приехали патрульные, которые смогли перехватить девушку и, разговорив ее, сняли с моста.

В итоге несостоявшаяся самоубийца рассказала, что причиной ее поступка стали проблемы в личной жизни.

Напомним, ранее в Киеве пытался свести счеты с жизнью 18-летний парень. Его роковому шагу также помешали патрульные полицейские.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Надежда Бабкина

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Алексей Петров

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: кто такой Алексей Петров

Вандализм на кладбище

Малолетний вандал устроил погром на кладбище в Запорожской области (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер