Украина

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: кто такой Алексей Петров

Указом от 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации. Ранее президент уволил главу Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

Перед этим, указом от 17 апреля, Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области.

В декларации за 2019 год Петров указал 597,6 тыс. гривен зарплаты (среднемесячный заработок 49,8 тыс. гривен), полученной в СБУ.

Наличными у него и жены — более 2 млн грн. У Петровна также задекларирована квартира в Киеве площадью 174,6 кв. м и шесть земельных участков в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что назначен новый глава Львовской области — бывший кандидат в облсовет от партии «Самопоміч».

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