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Зеленский назначил главу Львовской области: что известно о Максиме Козицком
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Львовщину представил нового главу Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого. Ранее Зеленский представил главу Черниговской ОГА.
Как сообщает 24 канал, Максим Козицкий родился 19 февраля 1981 года в городе Николаев Львовской области, получил два высших образования. С 2009 года Козицкий возглавлял компанию «Эко-Оптима», которая специализируется на возобновляемых источниках энергии. В январе 2020 года передал руководство компанией своему отцу Зиновию Козицкому, но остался в числе конечных бенефициарных владельцев.
В 2015 году Козицкий неудачно баллотировался во Львовский облсовет от партии «Самопомич».
Ранее сообщалось, что стали известны подробности биографии нового главы Тернопольской облгосадминистрации Игоря Сопеля.
Фото: zaxid.net
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