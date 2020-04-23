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Во Львове обстреляли машину волонтера, который развозил продукты нуждающимся (фото)
Во Львове неизвестные обстреляли автомобиль волонтера, развозившего продукты находящимся на самоизоляции. Напомним, в начале апреля в Одессе украли «Полку добра» для нуждающихся горожан.
По информации пресс-службы городского совета, выстрел прогремел, когда парень свернул на улицу Зеленую. Пуля пробила заднее боковое стекло, однако оно не разбилось.
Водитель не пострадал и сразу же вызвал полицию.
В настоящее время правоохранители проводят следственные действия на месте инцидента. Исследуются записи с камер видеонаблюдений.
Напомним, несколько дней назад в Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус.
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