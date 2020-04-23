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Плюс 23 и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
В начале недели в Украину пришло похолодание — ночные заморозки. А пришедший следом антициклон Odilo обещает солнечную и маловетреную погоду. «ФАКТЫ» решили уточнить у синоптиков, действительно ли в Украину идет тепло?
В пятницу, 24 апреля, небольшие дожди пройдут в центральных и восточных областях Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на западе страны температура — плюс 15−16 градусов, а на юге воздух прогреется до 17−18 градусов тепла.
В субботу, 25 апреля, дожди ожидаются практически во всех областях, кроме южных регионов, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе, севере, в центре и на востоке температура будет около плюс 15−17 градусов, а в Николаевской и Закарпатской областях воздух прогреется до 18 градусов тепла.
В воскресенье, 26 апреля, кратковременные дожди пройдут по всей стране. На севере и в центральных областях температура воздуха днем опустится до отметок плюс 12−13, а на юге столбики термометра покажут 17−18 градусов тепла.
В понедельник, 27 апреля, ожидается сухая и солнечная погода, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, где возможен небольшой дождь. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 11, на юге и западе воздух прогреется до 15−16 градусов тепла, а в Закарпатской области — до 17 градусов.
А по словам народного синоптика Леонида Горбаля, в конце апреля столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22−23 выше нуля.
— С 27-го по 29-е ожидается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура будет колебаться от 23 до 27 градусов тепла, — говорит народный синоптик. — Только с 19 мая на четыре дня придут дожди и температура снизится до 19−22 градусов. А вот с 26-го по 30 мая просчитывается потепление, столбики термометров поднимутся до 25−27 градусов тепла. В этот период возможны небольшие дожди.
Как рассказал ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, с 19 апреля придет потепление, которое будет сопровождаться сильными ветрами. «В этот период возможны небольшие осадки, только третья декада апреля принесет большое дождей. А вот значительного повышение температуры придется подождать до мая», — говорит Деркач.
Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач сказал, что в начале мая ожидаются дожди. «Температура воздуха достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады мая. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели», — добавил синоптик. По словам Деркача, лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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