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Полицейский насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу: фото с места трагедии под Винницей
В Винницкой области сотрудник полиции устроил смертельное ДТП, в котором погиб 46-летний пешеход. Инцидент произошел в ночь на 23 апреля на автодороге Винница-Калиновка в селе Дорожное Винницкого района. Напомним, ранее в Днепре при подобных обстоятельствах погибла женщина — ее сбила маршрутка.
36-летний водитель Skoda Fabia совершил наезд на 46-летнего жителя Днепропетровской области. После ДТП правоохранитель прошел медицинское освидетельствование и оказался трезвым.
Уголовное производство начато по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Кроме того, начальник управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос назначил служебное расследование, на период которого полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Напомним, в начале апреля полицейские попали в автокатастрофу на Волыни, в результате чего двое правоохранителей погибли.
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