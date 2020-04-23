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Северную Корею впервые может возглавить женщина: что известно о состоянии Ким Чен Ына и его преемниках

На фоне сообщений о резком ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, эксперты прикидывают, как будут разворачиваться события после его возможной смерти. В частности — кто может стать преемником вождя КНДР.

Наиболее очевидным кандидатом кажется его младшая сестра. 31-летняя Ким Е Чжон всегда была близка с братом. Они вместе учились в Швейцарии. Потом она постепенно стала его доверенным лицом и в настоящее время считается вторым по влиятельности человеком в стране.

9 февраля 2018 года Ким Е Чжон прибыла на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Это был первый случай, когда член правящей династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны. На следующий день она в качестве спецпосланника лидера КНДР присутствовала на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Ким Е Чжон также сопровождала брата на саммитах КНДР — США в 2018-м и 2019 годах.

Японские источники сообщали, что в конце 2019 года на пленуме ЦК Трудовой партии Северной Кореи по требованию Ким Чен Ына якобы было принято решение, что в случае его нетрудоспособности страной будет руководить именно она. После этого решения множество поручений партийным деятелям и военным приходило уже от ее имени.

Хотя в КНДР существует преемственность власти, которую вот уже три поколения удерживает семья Ким, в консервативной КНДР все же может быть сложно удержаться на месте лидера руководителю-женщине. Хотя шансы Ким Е Чжон весьма высоки, эксперты в качестве возможных преемников называют также старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. В свое время он был претендентом на пост руководителя КНДР, но уступил его брату. Политикой он никогда не интересовался.

Другой брат ким Чен Ына — Ким Чен Нам — был убит в 2017 году в Куала-Лумпур. По одной из версий, это могло быть сделано по приказу Ким Чен Ына. В нападении участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом.

В качестве возможного кандидата рассматривают Чхве Рен Хэ — 70-летнего председателя президиума Верховного Народного Собрания КНДР и вице-маршала Корейской Народной армии. Однако в нем нет «королевской» крови, и он не принадлежит к «правящей династии».

Еще один вполне реальный претендент — 65-летний Ким Пхен Иль, дядя Ким Чен Ына, единокровный брат его отца Ким Чен Ира. Он долгие года работал дипломатом в Европе, но в ноябре прошлого года вернулся на родину. Ким Пхен Иль пользуется в стране репутацией уважаемого человека. И может выполнять роль «регента», пока не подрастут «принцы» — дети Ким Чен Ына, которые еще слишком малы, чтобы унаследовать «трон».

Между тем Пхеньян все еще хранит подозрительное молчание относительно состояния своего лидера. Ранее, если возникали какие-либо спекуляции на тему здоровья Ким Чен Ына, КНДР немедленно реагировала, стараясь их опровергнуть.

А политологи тем временем опасаются, что после смерти диктатора ситуация в стране может стать непредсказуемой. Не исключен коллапс всей политической системы. Возможна потеря контроля над ядерным оружием и массовые потоки беженцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фейковое «агентство новостей КНДР» отправило Ким Чен Ына «в глубокую медитацию».

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