В сети отправили Ким Чен Ына «в глубокую медитацию»

Мир

В то время, как мир лихорадят слухи о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится при смерти, в самой Северной Корее несколько дней отмалчивались относительно его состояния. Государственные СМИ пускали в эфир старые записи с участием руководителя страны, который давно не появляется на публике и 15 апреля впервые пропустил даже празднование годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Эксперты отмечали, что молчание Пхеньяна крайне необычно и подозрительно. Ранее, если возникали какие-либо спекуляции относительно здоровья Ким Чен Ына, КНДР немедленно реагировала, стараясь их опровергнуть.

Наконец появилось загадочное заявление. На сайте DPRK News Service опубликовало в соцсети Twitter странный пост, в котором говорится: «Маршал Ким Чен Ын находится в глубокой медитации». Каких-либо уточнений не поступало. Некоторые издания предположили, что это может быть намеком на то, что северокорейский лидер находится в коме. Или же, напротив, что он поправляется после болезни. Лишь позже СМИ, однако, обратили внимание на то, что сайт DPRK News Servicе является фейковым клоном официальных новостных агентств КНДР. Так что оказалось, что в Пхеньяне по-прежнему хранят молчание относительно здоровья своего вождя.

Ранее южнокорейский сайт DailyNK сообщал, что Ким Чен Ыну понадобилась операция, связанная с сердечно-сосудистой системой, из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления». По данным сайта, сейчас лидер КНДР восстанавливается на своей вилле в курортном уезде Хянсан.

Возможно также, что 36-летний Ким Чен Ын старается не появляться на публике из опасений заразиться коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына все хорошо.

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