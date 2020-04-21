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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится при смерти – СМИ (фото)

6:59 21 апреля 2020 974
Ким Чен Ын
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В западной прессе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным CNN со ссылкой на осведомленный источник, 36-летний лидер находится при смерти после операции на сердце.

Последний раз он появлялся на публике 11 апреля. Впервые за многие годы он не присутствовал 15 апреля на торжественной церемонии по случаю 108-летней годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Руководитель КНДР также не принял участия в ежегодной сессии Верховного народного собрания, которая состоялась в Пхеньяне.

В то же время Южная Корея не располагает сведениями об ухудшении здоровья Ким Чен Ына и не может их подтвердить.

Возможной преемницей Ким Чен Ына называют его младшую сестру — 31-летнюю Ким Е Чжон.

Ким Чен Ын с сестрой Ким Е Чжон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что тетя Ким Чен Ына впервые после казни мужа и слухов о своем отравлении вышла в свет с племянником.

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