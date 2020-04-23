«Слуг народа» собирают на срочное заседание из-за Саакашвили: СМИ раскрыли детали

Украина

Утром в пятницу, 24 апреля, перед началом внеочередного заседания Верховной Рады Украины, запланированного на 13:00, нардепы из президентской «Слуги народа» встретятся с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, которому прочат кресло в Кабмине.

Как сообщает «Украинская правда», Саакашвили попробует убедить «слуг народа» поддержать его кандидатуру, поскольку на данный момент далеко не все хотят видеть его в правительстве Дениса Шмыгаля на посту вице-премьера по вопросам реформ.

Так, источник сообщил журналистам, что кандидатуру Михеила Саакашвили вынесут на голосование 24 апреля, если он получит поддержку не менее 70 процентов нардепов из президентской фракции. А если нет, то по словам источника, «фракцию через колено ломать не будут».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в социальных сетях бурно отреагировали на сообщение о том, что Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

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