Политика

«У нас скоро закончится попкорн»: в сети обсуждают возможное назначение Саакашвили вице-премьером

В пятницу, 24 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором Михеила Саакашвили могут назначить на должность вице-премьера. Эту информацию активно обсуждают в Facebook.

«Если Саакашвили назначат-таки вице-премьером, у нас скоро закончится попкорн — столько разножанрового кино закрутится на всех направлениях», — пишет журналист Цензор. НЕТ Евгений Кузьменко.

При этом он отмечает, что президент Зеленский может и не согласиться на такое назначение.

«В свете происходящего, лично мне интереса позиция „ЕС“. Особенно: нажмет ли зелёную кнопку „за“ лично Пётр Порошенко?», — пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

«Идеальный вариант сделать так, чтобы перестали обсуждать результаты годовой деятельности величайшего лидера!» — отмечает журналист теленакала «Прямий» Антон Комаров.

А блогер Карл Волох назвал возможное назначение Саакашвили «лютым трэшем».

Ранее сообщалось, что Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

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