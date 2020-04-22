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«У нас скоро закончится попкорн»: в сети обсуждают возможное назначение Саакашвили вице-премьером
В пятницу, 24 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором Михеила Саакашвили могут назначить на должность вице-премьера. Эту информацию активно обсуждают в Facebook.
«Если Саакашвили назначат-таки вице-премьером, у нас скоро закончится попкорн — столько разножанрового кино закрутится на всех направлениях», — пишет журналист Цензор. НЕТ Евгений Кузьменко.
При этом он отмечает, что президент Зеленский может и не согласиться на такое назначение.
«В свете происходящего, лично мне интереса позиция „ЕС“. Особенно: нажмет ли зелёную кнопку „за“ лично Пётр Порошенко?», — пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
«Идеальный вариант сделать так, чтобы перестали обсуждать результаты годовой деятельности величайшего лидера!» — отмечает журналист теленакала «Прямий» Антон Комаров.
А блогер Карл Волох назвал возможное назначение Саакашвили «лютым трэшем».
Ранее сообщалось, что Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.
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